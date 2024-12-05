«Атлетико» победил клуб четвертой лиги «Касереньо», забив трижды в концовке матча Кубка Испании

«Атлетико» на выезде победил клуб четвертого дивизиона Испании «Касереньо» в матче второго раунда Кубка страны — 3:1.

Мадридцы уступали со счетом 0:1 к 83-й минуте игры, но забили трижды. Отметились Клеман Ленгле, Родриго де Пауль и Хулиан Альварес.

В концовке встречи главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был удален за споры с арбитром.

В параллельном матче «Осасуна» обыграла клуб третьей лиги Испании «Сеуту» со счетом 3:2. Памплонцы забили три гола после 84-й минуты.