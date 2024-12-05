«Атлетико» победил клуб четвертой лиги «Касереньо», забив трижды в концовке матча Кубка Испании
«Атлетико» на выезде победил клуб четвертого дивизиона Испании «Касереньо» в матче второго раунда Кубка страны — 3:1.
Мадридцы уступали со счетом 0:1 к 83-й минуте игры, но забили трижды. Отметились Клеман Ленгле, Родриго де Пауль и Хулиан Альварес.
В концовке встречи главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был удален за споры с арбитром.
В параллельном матче «Осасуна» обыграла клуб третьей лиги Испании «Сеуту» со счетом 3:2. Памплонцы забили три гола после 84-й минуты.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|16
|12
|1
|3
|48-17
|37
|
2
|Реал
|15
|10
|3
|2
|31-13
|33
|
3
|Атлетико
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
4
|Атлетик
|16
|8
|5
|3
|24-15
|29
|
5
|Вильярреал
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|
6
|Мальорка
|16
|7
|3
|6
|16-18
|24
|
7
|Осасуна
|15
|6
|5
|4
|20-23
|23
|
8
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|
9
|Р. Сосьедад
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|
10
|Бетис
|15
|5
|5
|5
|16-18
|20
|
11
|Севилья
|15
|5
|4
|6
|14-19
|19
|
12
|Сельта
|15
|5
|3
|7
|23-27
|18
|
13
|Р. Вальекано
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|
14
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
15
|Лас-Пальмас
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|
20
|Вальядолид
|15
|2
|3
|10
|10-32
|9
Результаты / календарь
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|3.12
|21:00
|
Мальорка – Барселона
|1 : 5
|4.12
|23:00
|
Атлетик – Реал
|2 : 1
|12.01
|00:00
|
Алавес – Жирона
|- : -
|12.01
|00:00
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|12.01
|00:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|- : -
|12.01
|00:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|12.01
|00:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|- : -
|12.01
|00:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.01
|00:00
|
Вальядолид – Бетис
|- : -
|12.01
|00:00
|
Эспаньол – Леганес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|9
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|13
|1
|4
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