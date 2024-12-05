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5 декабря, 23:00

«Атлетико» победил клуб четвертой лиги «Касереньо», забив трижды в концовке матча Кубка Испании

Руслан Минаев
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«Атлетико» на выезде победил клуб четвертого дивизиона Испании «Касереньо» в матче второго раунда Кубка страны — 3:1.

Мадридцы уступали со счетом 0:1 к 83-й минуте игры, но забили трижды. Отметились Клеман Ленгле, Родриго де Пауль и Хулиан Альварес.

В концовке встречи главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был удален за споры с арбитром.

Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 21:00. Estadio Principe Felipe (Касерес)
Касереньо
1:3
Атлетико

В параллельном матче «Осасуна» обыграла клуб третьей лиги Испании «Сеуту» со счетом 3:2. Памплонцы забили три гола после 84-й минуты.

Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 21:00. Estadio Municipal Alfonso Murube (Сеута)
Сеута
2:3
Осасуна

ФК Атлетико
ФК Осасуна
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 12 1 3 48-17 37
2
 Реал 15 10 3 2 31-13 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 16 8 5 3 24-15 29
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 16 7 3 6 16-18 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
12
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
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Мальорка – Барселона
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4.12 23:00
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Атлетико – Осасуна
 - : -
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Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 00:00
Р. Вальекано – Сельта
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Барселона

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Алекс Баэна

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И К Ж
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