Касадо вернулся к тренировкам в «Барселоне» после травмы

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо вернулся к тренировкам с командой после повреждения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

21-летний испанец выбыл в марте из-за частичного разрыва боковой коллатеральной связки правого колена. Ожидалось, что он пропустит остаток сезона, но теперь есть вероятность, что хавбек сумеет принять участие в нескольких играх.

В текущем сезоне Касадо провел 36 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал шесть результативных передач.