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Сегодня, 00:16

Карвахаля унесли с поля на носилках в конце матча против «Вильярреала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниэль Карвахаль покидает поле на носилках.
Фото Reuters

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил тяжелую травму в конце матча 9-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:0).

На 4-й добавленной минуте 32-летний испанец рухнул на газон после столкновения с соперником и схватился за колено. Игрок сам не смог покинуть поле. Его унесли на носилках.

«Реал» доигрывал встречу в меньшинстве, так как были использованы на тот момент все паузы на замены.

Даниэль Карвахаль
Футбол
ФК Реал
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 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
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