Карвахаля унесли с поля на носилках в конце матча против «Вильярреала»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил тяжелую травму в конце матча 9-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:0).

На 4-й добавленной минуте 32-летний испанец рухнул на газон после столкновения с соперником и схватился за колено. Игрок сам не смог покинуть поле. Его унесли на носилках.

«Реал» доигрывал встречу в меньшинстве, так как были использованы на тот момент все паузы на замены.