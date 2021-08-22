Защитник «Реала» Карвахаль восстановился после травмы

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль готов присоединиться к команде после восстановления от травмы. Он может выступить в матче 2-го тура ла лиги против «Леванте».

Футболист пропустил 36 матчей в прошлом сезоне из-за травм. Он не участвовал в матче 1-го тура против «Алавеса».

Карвахаль включен в список игроков, которые смогут сыграть с «Леванте». Однако в стартовом составе он вряд ли выйдет.