Карвахаль успешно перенес операцию на колене

Защитник «Реала» Дани Карвахаль 11 октября успешно перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.

Карвахаль начнет процесс восстановления в ближайшие дни.

32-летний защитник травмировался в матче с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги. У испанца были диагностированы разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.

6 октября «Реал» объявил о продлении контракта с Карвахалем до лета 2026 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца сезона-2024/25.