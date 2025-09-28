«Реал» сообщил о травме Карвахаля, защитник может пропустить четыре недели

«Реал» подтвердил, что у защитника команды Даниэля Карвахаля диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги.

33-летний футболист травмировался в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:5), который прошел 27 сентября, и был заменен на 59-й минуте.

По информации Instant Foot, Карвахаль может пропустить четыре недели.

Прошлой осенью защитник получил разрыв передней крестообразной связки и восстанавливался в течение 9 месяцев. В этом сезоне он провел 7 матчей за «Реал» во всех турнирах.