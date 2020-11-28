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Карвахаль пропустит несколько матчей «Реала»

15:19
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль пропустит примерно 15 дней из-за травмы. Он не сыграет с «Алавесом», «Шахтером», «Севильей» и «Боруссией» Менхенгладбах, сообщает AS.

28-летний испанец ориентировочно вернется в строй ближе к середине декабря.

В сезоне-2020/21 Карвахаль провел за «Реал» 5 матчей и сделал 2 результативные передачи.

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