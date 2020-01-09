Карвахаль предложил Вальверде подать жалобу из-за нового формата Суперкубка Испании

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль после первого полуфинального матча Суперкубка Испании с «Валенсией» (3:1) прокомментировал слова главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, который остался недоволен новым форматом турнира. Ранее в Суперкубке играли чемпион и обладатель Кубка страны, в этом сезоне четыре команды участвуют в соревнованиях в Саудовской Аравии по формату «Финала четырех».

— Он должен подать жалобу, — цитирует Карвахаля Marca. — Здесь все по-другому и атмосфера другая. В августе я провел несколько матчей в Суперкубке, многие еще находились в отпуске. Я даже играл в классико, и атмосфера была не слишком благоприятной.

Мы здесь, чтобы выиграть турнир. Надеюсь, что «Реал» сможет победить в каждом варианте турнира.