Карвахаль не сыграет с «Бетисом» из-за травмы бедра

Защитник «Реала» Дани Карвахаль пропустит ближайший матч чемпионата Испании с «Бетисом». Как сообщает AS, у испанца проблемы с бедром, из-за которых он пропустил на неделе несколько тренировок.

По данным источника, травма не очень серьезная, но Карвахаля решили поберечь перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», в котором он должен сыграть. В первой встрече «Реал» дома уступил со счетом 1:2.