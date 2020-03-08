Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Карвахаль не сыграет с «Бетисом» из-за травмы бедра

10:27
Теги:

Защитник «Реала» Дани Карвахаль пропустит ближайший матч чемпионата Испании с «Бетисом». Как сообщает AS, у испанца проблемы с бедром, из-за которых он пропустил на неделе несколько тренировок.

По данным источника, травма не очень серьезная, но Карвахаля решили поберечь перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», в котором он должен сыграть. В первой встрече «Реал» дома уступил со счетом 1:2.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир