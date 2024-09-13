Карвахаль: «Если все согласятся, я хочу продлить контракт с «Реалом»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль рассказал о преданности мадридскому клубу.

«Я бы никогда не играл ни за один другой клуб в Европе из уважения к «Реалу». Если все стороны согласятся, я хочу продлить свой контракт. Это то, чего я всегда хотел и чего хочу сейчас», — приводит слова Карвахаля Marca.

Карвахаль выступает за «Реал» с 2013 года. Текущее соглашение с 32-летним испанцем рассчитано до лета 2025 года.