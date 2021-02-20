Карраско может пропустить первый матч «Атлетико» против «Челси» в 1/8 финала ЛЧ
Нападающий «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско может пропустить первый матч 1/8 финала против «Челси», сообщает Marca.
По информации источника, 27-летнему бельгийцу диагностировали мышечное повреждение левой ноги после матча с «Леванте» (1:1).
В сезоне-2020/21 Карраско провел 21 матч за «Атлетико», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Матч «Атлетико» — «Челси» состоится во вторник, 23 февраля. Начало — в 23.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/spanish-football/2021/02/19/602fd01e46163faeac8b45f2.html
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