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Карраско может пропустить первый матч «Атлетико» против «Челси» в 1/8 финала ЛЧ

10:47
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Нападающий «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско может пропустить первый матч 1/8 финала против «Челси», сообщает Marca.

По информации источника, 27-летнему бельгийцу диагностировали мышечное повреждение левой ноги после матча с «Леванте» (1:1).

В сезоне-2020/21 Карраско провел 21 матч за «Атлетико», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Матч «Атлетико» — «Челси» состоится во вторник, 23 февраля. Начало — в 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/spanish-football/2021/02/19/602fd01e46163faeac8b45f2.html

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