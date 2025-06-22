Карпин — о перспективах Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Он пока не в состоянии выиграть конкуренцию»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал об отношении руководства «Реал Сосьедад» к полузащитнику Арсену Захаряну.

«Проблемы нет, просто надо выиграть конкуренцию. А он не в состоянии пока ее выиграть. Из-за травм, из-за чего-то еще, не готов к интенсивности. Миллион факторов, из-за которых кто-то не выигрывает конкуренцию. Я общаюсь со спортивным директором, он вместе со мной играл в «Реал Сосьедад». Мы общаемся по поводу Захаряна тоже. Если бы в нем не видели перспективу, его бы за 12 миллионов евро не покупали. Перспектива есть, просто надо ее вывести на свет божий, скажем так», — цитирует Карпина ТАСС.

Россиянин перешел в испанский клуб летом 2023 года. За это время на счету 22-летнего хавбека 44 матча во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 3 результативными передачами.