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21 июня 2025, 18:15

Карпин признался, что ему было тяжело давать интервью на русском языке после возвращения из Испании

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал о сложностях адаптации после возвращения из Испании, где он выступал за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».

«Вы не представляете, как мне было сложно давать интервью на русском языке в 2008 году, когда я вернулся в Россию, — приводит слова Карпина «РБ Спорт». — На испанском языке у меня все лилось, а чтобы ответить на русском, сначала я переводил в голове фразу с испанского. Потому что я 14 лет говорил про футбол на испанском языке. Дома в тот момент тоже был испанский. Поэтому у меня какое-то время ушло на то, чтобы адаптироваться и снова «научиться» говорить по-русски на футбольные темы».

Валерий Карпин.Валерий Карпин: «Согласился возглавить «Динамо», потому что наши цели совпали»

Карпин в Испании выступал за «Сельту», «Валенсию» и «Реал Сосьедад». Суммарно он провел 458 матчей за испанские команды, забил 82 гола и сделал 29 результативных передач.

С 2021 года Карпин возглавляет сборную России.

13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
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Валерий Карпин
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1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
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16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
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