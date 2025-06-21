Карпин признался, что ему было тяжело давать интервью на русском языке после возвращения из Испании
Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал о сложностях адаптации после возвращения из Испании, где он выступал за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».
«Вы не представляете, как мне было сложно давать интервью на русском языке в 2008 году, когда я вернулся в Россию, — приводит слова Карпина «РБ Спорт». — На испанском языке у меня все лилось, а чтобы ответить на русском, сначала я переводил в голове фразу с испанского. Потому что я 14 лет говорил про футбол на испанском языке. Дома в тот момент тоже был испанский. Поэтому у меня какое-то время ушло на то, чтобы адаптироваться и снова «научиться» говорить по-русски на футбольные темы».
Карпин в Испании выступал за «Сельту», «Валенсию» и «Реал Сосьедад». Суммарно он провел 458 матчей за испанские команды, забил 82 гола и сделал 29 результативных передач.
С 2021 года Карпин возглавляет сборную России.
13 июня «Динамо» объявило о назначении Карпина новым главным тренером команды. 56-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года.
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15
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16
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17
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18
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