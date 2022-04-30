Карлос Сайнс поздравил «Реал» с победой в чемпионате Испании

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поздравил «Реал» с победой в чемпионате Испании. Для клуба это 35-й титул.

«Чемпионы! Поздравляю «Реал» с отличным сезоном и 35-м титулом! Теперь дело за Лигой чемпионов!» — написал Сайнс в Twitter.

30 апреля «Реал» в матче 34-го тура разгромил «Эспаньол» (4:0) и стал недосягаем для ближайшего преследователя — «Барселоны».