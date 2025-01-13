Анчелотти о финале Суперкубка Испании: «Мбаппе — единственный, кто играл хорошо»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти остался недоволен выступлением команды в финале Суперкубка Испании. По его мнению, единственным игроком, хорошо проявившем себя в этом матче, был нападающий Килиан Мбаппе.

В финале турнира «сливочные» со счетом 2:5 уступили «Барселоне».

«Команда выглядела неважно, но я не собираюсь ни на кого показывать пальцем. Мбаппе провел хороший матч. Он, пожалуй, единственный, кто играл хорошо. Я не буду называть конкретных имен, но мы выглядели плохо с первой минуты», — приводит Goal слова Анчелотти.

«Барселона» в 15-й раз стала победителем Суперкубка Испании. Каталонский клуб остается рекордсменом турнира. «Реал» идет вторым с 13 трофеями.