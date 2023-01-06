Анчелотти: «Беллингем отличный полузащитник, но я сосредоточен на своих игроках»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме на фоне возможного перехода игрока в мадридский клуб.

«Беллингем на ЧМ-2022 показал, что он является отличным полузащитником. Там было много молодых футболистов — Энцо Фернандес играл хорошо, испанцы Педри и Гави. Подрастает много молодых полузащитников, и Беллингем — один из них. Но я сосредоточен на своих полузащитниках, которые очень хороши. Молодые Орельен Тчуамени, Камавинга и Вальверде. У нас здесь много молодежи», — приводит слова Анчелотти Sportstar.

Ранее сообщалось, что «Реал» не намерен платить «Боруссии» за 19-летнего футболиста больше 110 миллионов евро. Сам Беллингем склоняется к подписанию контракта с командой ла лиги.

В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.