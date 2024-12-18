Анчелотти выиграл 15-й трофей с «Реалом» — он самый титулованный тренер в истории клуба
«Реал» победил «Пачуку» (3:0) в финале Межконтинентального кубка.
Для главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти трофей стал 15-м во главе мадридского клуба. Он стал самым титулованным игроком в истории «Реала».
Анчелотти превзошел результат Мигеля Муньоса, который в 1974 году выиграл 14-й титул после победы «Реала» в чемпионате Испании.
«Сливочные» стали 4-кратным обладателем трофея и установили рекорд. По три раза Межконтинентальный кубок выигрывали «Милан», «Бока Хуниорс», «Пеньяроль» и «Насьонал» (Уругвай).
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|
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|
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|
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|17
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|8
|25-28
|21
|
13
|Р. Вальекано
|16
|5
|5
|6
|18-19
|20
|
14
|Лас-Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|
15
|Леганес
|17
|4
|6
|7
|15-23
|18
|
16
|Хетафе
|17
|3
|7
|7
|11-14
|16
|
17
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|19-28
|16
|
18
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|4
|2
|10
|15-28
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|
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38 тур
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|18.12
|23:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|3.01
|23:00
|
Валенсия – Реал
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|
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Роберт Левандовски
Барселона
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|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
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|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
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