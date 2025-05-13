Футбол
13 мая, 15:36

Анчелотти: «У Алонсо есть все необходимое, чтобы стать великим тренером в будущем»

Алина Савинова

Возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти высоко оценил перспективы Хаби Алонсо, который может стать его сменщиком на посту главного тренера в мадридском клубе.

12 мая Бразильская конфедерация футбола объявила о подписании контракта с Анчелотти. 65-летний итальянец приступит к работе в сборной Бразилии 26 мая. Ранее «Байер» сообщил об уходе Алонсо из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Я очень его ценю, но мне нечего ему посоветовать. У него есть все необходимое, чтобы стать великим тренером в будущем», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Алонсо тренирует «Байер» с октября 2022 года. Под руководством испанца леверкузенский клуб в сезоне-2023/24 впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии. Также команда стала обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Карло Анчелотти
Футбол
Хаби Алонсо
Рафинья рассказал о своем отношении к «Золотому мячу»

Анчелотти: «Мадрид любит меня, но я не могу тренировать «Реал» всю свою жизнь»
 И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 1 1 26-10 31
2
 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3
 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4
 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6
 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7
 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8
 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9
 Р. Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10
 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
11
 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12
 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
13
 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
14
 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
15
 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16
 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17
 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18
 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19
 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20
 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.11 23:00 Валенсия – Леванте 1 : 0
22.11 16:00 Алавес – Сельта 0 : 1
22.11 18:15 Барселона – Атлетик 4 : 0
22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад 1 : 3
22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка 2 : 1
23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 13
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Барселона

 8
Ферран Торрес
Ферран Торрес

Барселона

 7
П
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Барселона

 7
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 6
И К Ж
Хосе Гайя
Хосе Гайя

Валенсия

 11 1 4
Пере Милья
Пере Милья

Эспаньол

 10 1 3
Дин Хейсен
Дин Хейсен

Реал

 10 1 3
Вся статистика

