Анчелотти: «У Алонсо есть все необходимое, чтобы стать великим тренером в будущем»

Возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти высоко оценил перспективы Хаби Алонсо, который может стать его сменщиком на посту главного тренера в мадридском клубе.

12 мая Бразильская конфедерация футбола объявила о подписании контракта с Анчелотти. 65-летний итальянец приступит к работе в сборной Бразилии 26 мая. Ранее «Байер» сообщил об уходе Алонсо из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Я очень его ценю, но мне нечего ему посоветовать. У него есть все необходимое, чтобы стать великим тренером в будущем», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Алонсо тренирует «Байер» с октября 2022 года. Под руководством испанца леверкузенский клуб в сезоне-2023/24 впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии. Также команда стала обладателем Кубка и Суперкубка страны.