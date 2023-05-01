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Сегодня, 18:18

Анчелотти: «Цель «Реала» — подписать нападающего. Бензема уже не молод»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кого клуб планирует подписать в летнее трансферное окно.

«В ближайшем будущем мы должны подписать нападающего. Я говорю это, потому что Карим Бензема в возрасте. Несмотря на это, у него все очень хорошо получается. У нас никогда не было с этим никаких проблем», — приводит слова Анчелотти итальянский журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение Бензема с командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 35-летний Бензема сыграл 35 матчей за «Реал», забил 31 гол и отдал 8 результативных передач.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 25 4 3 59-11 79
2
 Реал 32 21 5 6 69-30 68
3
 Атлетико 32 20 6 6 55-25 66
4
 Р. Сосьедад 32 17 7 8 41-29 58
5
 Вильярреал 32 16 5 11 46-33 53
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Атлетик 31 13 7 11 42-31 46
8
 Осасуна 32 12 8 12 29-34 44
9
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
10
 Жирона 31 11 8 12 48-45 41
11
 Севилья 31 11 8 12 38-45 41
12
 Мальорка 31 11 7 13 30-34 40
13
 Сельта 32 10 9 13 38-45 39
14
 Кадис 32 8 11 13 25-44 35
15
 Вальядолид 32 10 5 17 29-55 35
16
 Альмерия 32 9 6 17 40-57 33
17
 Валенсия 32 9 6 17 35-39 33
18
 Эспаньол 32 7 10 15 38-53 31
19
 Хетафе 32 7 10 15 29-42 31
20
 Эльче 32 3 7 22 24-62 16
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38 тур
28.04 22:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 0 : 2
29.04 17:15
Эльче – Р. Вальекано
 4 : 0
29.04 19:30
Реал – Альмерия
 4 : 2
29.04 22:00
Барселона – Бетис
 4 : 0
30.04 15:00
Кадис – Валенсия
 2 : 1
30.04 17:15
Вильярреал – Сельта
 3 : 1
30.04 19:30
Эспаньол – Хетафе
 1 : 0
30.04 22:00
Вальядолид – Атлетико
 2 : 5
1.05 20:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
1.05 22:00
Севилья – Жирона
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 19
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 21 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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