Анчелотти раскритиковал главу ла лиги Тебаса: «Он слишком много говорит о «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал президента ла лиги Хавьера Тебаса за повышенное внимание к клубу.

«Президент Тебас слишком много говорит о «Реале». Он проявляет неуважение к миллионам мадридистов. Президент должен сосредоточиться на других проблемах испанского футбола», — приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо.

Ранее Тебас поделился мнением о жалобах «Реала» на судейство. Он отметил, что в клубе «все время ноют», и заявил, что никто из представителей «Реала» не участвовал в собрании лиги по вопросу внесения изменений в судейство.

«Реал» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. На первой строчке находится «Барселона» с таким же количеством баллов.