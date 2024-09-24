Анчелотти проводит 300-й матч во главе «Реала» — это второй результата в истории клуба
Итальянский тренер Карло Анчелотти проводит 300-й матч во главе «Реала». Чемпион Испании сезона-2023/24 дома принимает «Алавес» в матче 7-го тура ла лиги.
65-летний специалист проводит в мадридском клубе шестой сезон — ранее он также тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. «Реал» под руководством Анчелотти одержал 217 побед, потерпел 39 поражений и 43 раза сыграл вничью.
Результат Анчелотти является вторым в истории мадридцев. Лидирует по количеству матчей Мигель Муньос — 605 игр (1959, 1960-1974).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|6
|0
|0
|22-5
|18
|
2
|Реал
|6
|4
|2
|0
|13-3
|14
|
3
|Атлетик
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|
4
|Атлетико
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|
5
|Вильярреал
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|
6
|Осасуна
|7
|3
|2
|2
|8-11
|11
|
7
|Мальорка
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|
8
|Алавес
|6
|3
|1
|2
|9-7
|10
|
9
|Сельта
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|
10
|Р. Вальекано
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|
11
|Бетис
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Севилья
|7
|2
|2
|3
|7-9
|8
|
13
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
14
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|
15
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|
16
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
17
|Вальядолид
|7
|1
|2
|4
|3-15
|5
|
18
|Валенсия
|7
|1
|2
|4
|5-10
|5
|
19
|Хетафе
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|
20
|Лас-Пальмас
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.09
|20:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 0
|19.09
|20:00
|
Леганес – Атлетик
|0 : 2
|24.09
|20:00
|
Севилья – Вальядолид
|2 : 1
|24.09
|20:00
|
Валенсия – Осасуна
|0 : 0
|24.09
|22:00
|
Реал – Алавес
|- : -
|25.09
|20:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|25.09
|22:00
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|26.09
|20:00
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|26.09
|20:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|- : -
|26.09
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|4
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|4
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|4
|1
|1
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