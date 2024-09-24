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Анчелотти проводит 300-й матч во главе «Реала» — это второй результата в истории клуба

Руслан Минаев
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Карло Анчелотти.
Фото AFP

Итальянский тренер Карло Анчелотти проводит 300-й матч во главе «Реала». Чемпион Испании сезона-2023/24 дома принимает «Алавес» в матче 7-го тура ла лиги.

65-летний специалист проводит в мадридском клубе шестой сезон — ранее он также тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. «Реал» под руководством Анчелотти одержал 217 побед, потерпел 39 поражений и 43 раза сыграл вничью.

Результат Анчелотти является вторым в истории мадридцев. Лидирует по количеству матчей Мигель Муньос — 605 игр (1959, 1960-1974).

Карло Анчелотти
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
7
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
8
 Алавес 6 3 1 2 9-7 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
13
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
14
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Вальядолид 7 1 2 4 3-15 5
18
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
19
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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17.09 20:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 0
19.09 20:00
Леганес – Атлетик
 0 : 2
24.09 20:00
Севилья – Вальядолид
 2 : 1
24.09 20:00
Валенсия – Осасуна
 0 : 0
24.09 22:00
Реал – Алавес
 - : -
25.09 20:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
25.09 22:00
Барселона – Хетафе
 - : -
26.09 20:00
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 4
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс

Атлетик

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 4 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 4 1 1
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