Анчелотти после разгрома от «Барселоны» пообещал Пересу, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов и ла лигу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выполнил обещание, которое дал президенту мадридского клуба Флорентино Пересу после поражения от «Барселоны» в матче 29-го тура ла лиги со счетом 0:4, сообщает Marca.

По информации источника, после встречи с «Барселоной» тренер встретился с Пересом на базе мадридского клуба.

Отмечается, что Анчелотти пообещал президенту, что в конце сезона «Реал» выиграет Лигу чемпионов и ла лигу. Он сказал: «Не волнуйтесь, президент, мы выиграем Лигу чемпионов и ла лигу».

При этом тренерский штаб «сливочных» считает, что ключевым моментом сезона стала игра 30-го тура ла лиги с «Сельтой» (2:1). Победа вернула игрокам уверенность в своих силах.

Вчера, 28 мая, «Реала» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0.