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Сегодня, 14:46

Анчелотти после разгрома от «Барселоны» пообещал Пересу, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов и ла лигу

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выполнил обещание, которое дал президенту мадридского клуба Флорентино Пересу после поражения от «Барселоны» в матче 29-го тура ла лиги со счетом 0:4, сообщает Marca.

По информации источника, после встречи с «Барселоной» тренер встретился с Пересом на базе мадридского клуба.

Отмечается, что Анчелотти пообещал президенту, что в конце сезона «Реал» выиграет Лигу чемпионов и ла лигу. Он сказал: «Не волнуйтесь, президент, мы выиграем Лигу чемпионов и ла лигу».

При этом тренерский штаб «сливочных» считает, что ключевым моментом сезона стала игра 30-го тура ла лиги с «Сельтой» (2:1). Победа вернула игрокам уверенность в своих силах.

Вчера, 28 мая, «Реала» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/05/29/62932830e2704e1a958b4577.html
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Флорентино Перес
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

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