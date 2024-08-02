Анчелотти — о работе с Роналду: «Это было очень легко»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился воспоминаниями от работы с форвардом Криштиану Роналду.
«Тренировать Роналду? Это было очень легко. Когда у тебя есть футболист, который забивает в каждой игре, это легко (смеется). То, чего добился Роналду в своей карьере, — это нечто невероятное», — приводит слова Анчелотти Sportskeeda.
Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год, а Анчелотти в первый раз возглавлял команду с 2013-го по 2015-й. Вместе они выиграли Кубок Испании-2013/14, Лигу чемпионов-2013/14, Суперкубок УЕФА-2014 и клубный чемпионат мира-2014.
Анчелотти снова возглавил «Реал» в 2021 году. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Роналду сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср». Соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.
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3
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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12
|Хетафе
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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|15.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
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|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
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|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
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Мальорка – Реал
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|19.08
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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