Карло Анчелотти остался доволен победой «Реала» над «Эльче»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти доволен победой команды над «Эльче» (4:0) в перенесенном матче 21-го тура ла лиги.

«Отличная игра. Мы контролировали ход матча, были хороши в финальной трети поля, имели много моментов, не давали сопернику контратаковать. Все сложилось хорошо в столь важный момент сезона. Нам нужна стабильность», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

«Реал» сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 8 очков. «Эльче» занимает последнюю строчку.