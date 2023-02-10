Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что он готов возглавить сборную Бразилии.

«У меня контракт с «Реалом» до 2024 года. Не знаю, что они там рассказывают. Я не слышал», — заявил специалист на пресс-конференции.

Сообщалось, что 63-летний тренер покинет мадридский клуб летом 2023 года и подпишет с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) контракт до конца ЧМ-2026 в Америке.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре.