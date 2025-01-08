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Сегодня, 19:00

Анчелотти: «Дисквалификация Винисиуса — это нечестно. Все забывают издевательства и оскорбления в его адрес»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не согласен с двухматчевой дисквалификацией нападающего Винисиуса Жуниора.

«2-матчевая дисквалификация — это нечестно. Я слышал все оскорбления в его адрес — это неправильно. Я устал от этого. Потому что, когда люди говорят о поведении Вини, они забывают все издевательства, оскорбления и другие вещи, которые сыпятся в его адрес», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

Винисиус Жуниор (справа) получил красную карточку в&nbsp;матче с&nbsp;Валенсией. Винисиус вновь в центре скандала: ему грозит длительная дисквалификация за толчок вратаря «Валенсии»

3 января 24-летнего бразильца удалили в матче против «Валенсии» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура ла лиги. Винисиус толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски.

Позже стало известно, что «Реал» обжалует отстранение бразильца.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Реал
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«Реал» и «Барселона» передадут «Мальорке» по 200 тысяч евро призовых за Суперкубок Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 15 1 5
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