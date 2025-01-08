Анчелотти: «Дисквалификация Винисиуса — это нечестно. Все забывают издевательства и оскорбления в его адрес»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не согласен с двухматчевой дисквалификацией нападающего Винисиуса Жуниора.

«2-матчевая дисквалификация — это нечестно. Я слышал все оскорбления в его адрес — это неправильно. Я устал от этого. Потому что, когда люди говорят о поведении Вини, они забывают все издевательства, оскорбления и другие вещи, которые сыпятся в его адрес», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

3 января 24-летнего бразильца удалили в матче против «Валенсии» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура ла лиги. Винисиус толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски.

Позже стало известно, что «Реал» обжалует отстранение бразильца.