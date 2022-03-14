Карло Анчелотти назвал Камавингу будущим «Реала»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил роль полузащитника Эдуардо Камавинги в мадридском клубе.
«Камавинга — это настоящее и будущее этой команды. Это ясно для футболиста и для клуба. Когда Модрич, Каземиро и Кроос станут старше, у нас будут Камавинга, Вальверде и молодые игроки из «Кастилии», — цитирует Анчелотти Marca.
В текущем сезоне Камавинга сыграл в 17 матчах ла лиги, отметившись 2 голами. «Реал» в турнирной таблице лидирует с 63 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|27
|19
|6
|2
|56-21
|63
|
2
|Севилья
|28
|15
|11
|2
|40-19
|56
|
3
|Атлетико
|28
|15
|6
|7
|52-36
|51
|
4
|Бетис
|28
|15
|4
|9
|50-35
|49
|
5
|Барселона
|26
|13
|9
|4
|48-29
|48
|
6
|Вильярреал
|28
|12
|9
|7
|48-26
|45
|
7
|Р. Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|
8
|Атлетик
|28
|10
|10
|8
|32-27
|40
|
9
|Валенсия
|28
|9
|10
|9
|41-43
|37
|
10
|Сельта
|28
|9
|8
|11
|33-32
|35
|
11
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|
12
|Эспаньол
|28
|8
|9
|11
|34-41
|33
|
13
|Р. Вальекано
|27
|9
|5
|13
|29-33
|32
|
14
|Эльче
|28
|8
|8
|12
|30-39
|32
|
15
|Хетафе
|28
|6
|10
|12
|26-32
|28
|
16
|Мальорка
|27
|6
|8
|13
|26-45
|26
|
17
|Гранада
|28
|5
|10
|13
|28-44
|25
|
18
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|
19
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|
20
|Леванте
|28
|3
|10
|15
|30-55
|19
Результаты / календарь
1 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.03
|23:00
|
Атлетико – Кадис
|2 : 1
|12.03
|16:00
|
Леванте – Эспаньол
|1 : 1
|12.03
|18:15
|
Гранада – Эльче
|0 : 1
|12.03
|20:30
|
Вильярреал – Сельта
|1 : 0
|12.03
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|0 : 0
|13.03
|16:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|1 : 1
|13.03
|18:15
|
Бетис – Атлетик
|1 : 0
|13.03
|20:30
|
Р. Сосьедад – Алавес
|- : -
|13.03
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|14.03
|23:00
|
Мальорка – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|20
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|22
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|26
|1
|4
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