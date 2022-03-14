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Сегодня, 11:27

Карло Анчелотти назвал Камавингу будущим «Реала»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил роль полузащитника Эдуардо Камавинги в мадридском клубе.

«Камавинга — это настоящее и будущее этой команды. Это ясно для футболиста и для клуба. Когда Модрич, Каземиро и Кроос станут старше, у нас будут Камавинга, Вальверде и молодые игроки из «Кастилии», — цитирует Анчелотти Marca.

В текущем сезоне Камавинга сыграл в 17 матчах ла лиги, отметившись 2 голами. «Реал» в турнирной таблице лидирует с 63 очками.

Карло Анчелотти
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
4
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
5
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
6
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
7
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
Результаты / календарь
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30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 1 : 0
13.03 20:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
13.03 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
14.03 23:00
Мальорка – Реал
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 20
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 26 1 4
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