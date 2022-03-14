Карло Анчелотти назвал Камавингу будущим «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил роль полузащитника Эдуардо Камавинги в мадридском клубе.

«Камавинга — это настоящее и будущее этой команды. Это ясно для футболиста и для клуба. Когда Модрич, Каземиро и Кроос станут старше, у нас будут Камавинга, Вальверде и молодые игроки из «Кастилии», — цитирует Анчелотти Marca.

В текущем сезоне Камавинга сыграл в 17 матчах ла лиги, отметившись 2 голами. «Реал» в турнирной таблице лидирует с 63 очками.