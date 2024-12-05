Анчелотти: «Не собираюсь судить об игре по пенальти»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Атлетика» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании прокомментировал незабитый Килианом Мбаппе пенальти.

«Мбаппе расстроен из-за пенальти, да... но это может случиться с каждым. Иногда ты забиваешь пенальти, иногда нет. Я не собираюсь судить о выступлении игрока по пенальти», — приводит слова Анчелотти на своей странице в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

25-летний француз не реализовал второй одиннадцатиметровый подряд. Ранее он не смог забить с пенальти в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2) 27 ноября.

«Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 33 очка.