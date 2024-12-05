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Сегодня, 04:05

Анчелотти: «Не собираюсь судить об игре по пенальти»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Атлетика» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании прокомментировал незабитый Килианом Мбаппе пенальти.

«Мбаппе расстроен из-за пенальти, да... но это может случиться с каждым. Иногда ты забиваешь пенальти, иногда нет. Я не собираюсь судить о выступлении игрока по пенальти», — приводит слова Анчелотти на своей странице в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

25-летний француз не реализовал второй одиннадцатиметровый подряд. Ранее он не смог забить с пенальти в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2) 27 ноября.

«Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 33 очка.

Кевин де&nbsp;Брейне и&nbsp;Жереми Доку. Де Брейне вернул «Ман Сити» на победный маршрут, сумасшедшая ничья «Ливерпуля», Мбаппе снова не забил пенальти
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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«Жирона» проиграла в серии пенальти «Логроньесу» с полевым игроком в воротах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 12 1 3 48-17 37
2
 Реал 15 10 3 2 31-13 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 16 8 5 3 24-15 29
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 16 7 3 6 16-18 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
12
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 15 2 3 10 10-32 9
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
12.01 00:00
Алавес – Жирона
 - : -
12.01 00:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
12.01 00:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 00:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
12.01 00:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
12.01 00:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 00:00
Вальядолид – Бетис
 - : -
12.01 00:00
Эспаньол – Леганес
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 9
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 8
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 11 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

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