Анчелотти: «Мы подадим апелляцию на удаление Винисиуса»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал удаление нападающего Винисиуса Жуниора в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:1).

На 79-й минуте бразилец получил красную карточку за толчок вратаря Столе Дмитриевски.

«Это не красная карточка. Мы подадим апелляцию. Вратарь толкнул его, а Вини ответил. Там должна была быть желтая карточка для обоих, и все», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти на своей странице в соцсети X.

«Реал» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» осталась на 19-й строчке — 12 очков.