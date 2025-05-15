Анчелотти: «Ухожу из «Реала» со спокойствием и безмятежностью»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Мальоркой» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании рассказал, как относится к последним играм у руля команды. Это была предпоследняя игра для итальянского специалиста на «Сантьяго Бернабеу» в роли тренера сливочных.

«Всякий раз, когда я сажусь на скамейку запасных на «Сантьяго Бернабеу», это особенное время. Но я ухожу со спокойствием и безмятежностью, так как сделал то, что смог, мои команды стараются победить до последней минуты, как мы делаем в «Реале», — приводит Football Espana Анчелотти.

«Реал» набрал 78 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 4 очка, но у каталонцев есть игра в запасе.