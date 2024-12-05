Анчелотти: «Мелкие детали дорого обошлись «Реалу» в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Атлетика» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании. Нападающий мадридкой команды Килиан Мбаппе на 63-й минуте не реализовал пенальти.

«Я не разговаривал с Мбаппе. Это был сложный матч — ровный, упорный. Когда мы сравняли счет, можно было подумать, что взяли контроль над ситуацией, но мелкие детали сегодня нам дорого обошлись. Мы не реализовали пенальти... Очевидно, Мбаппе расстроен, разочарован, но мы должны продолжать. В нашей команде пенальти бьют трое: Мбаппе, Беллингем и Винисиус», — приводит Football Espana слова Анчелотти.

«Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 33 очка.