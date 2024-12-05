Анчелотти: «Мелкие детали дорого обошлись «Реалу» в матче с «Атлетиком»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Атлетика» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании. Нападающий мадридкой команды Килиан Мбаппе на 63-й минуте не реализовал пенальти.
«Я не разговаривал с Мбаппе. Это был сложный матч — ровный, упорный. Когда мы сравняли счет, можно было подумать, что взяли контроль над ситуацией, но мелкие детали сегодня нам дорого обошлись. Мы не реализовали пенальти... Очевидно, Мбаппе расстроен, разочарован, но мы должны продолжать. В нашей команде пенальти бьют трое: Мбаппе, Беллингем и Винисиус», — приводит Football Espana слова Анчелотти.
«Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 33 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|16
|12
|1
|3
|48-17
|37
|
2
|Реал
|15
|10
|3
|2
|31-13
|33
|
3
|Атлетико
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
4
|Атлетик
|16
|8
|5
|3
|24-15
|29
|
5
|Вильярреал
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|
6
|Мальорка
|16
|7
|3
|6
|16-18
|24
|
7
|Осасуна
|15
|6
|5
|4
|20-23
|23
|
8
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|
9
|Р. Сосьедад
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|
10
|Бетис
|15
|5
|5
|5
|16-18
|20
|
11
|Севилья
|15
|5
|4
|6
|14-19
|19
|
12
|Сельта
|15
|5
|3
|7
|23-27
|18
|
13
|Р. Вальекано
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|
14
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
15
|Лас-Пальмас
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|
20
|Вальядолид
|15
|2
|3
|10
|10-32
|9
|3.12
|21:00
|
Мальорка – Барселона
|1 : 5
|4.12
|23:00
|
Атлетик – Реал
|2 : 1
|12.01
|00:00
|
Алавес – Жирона
|- : -
|12.01
|00:00
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|12.01
|00:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|- : -
|12.01
|00:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|12.01
|00:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|- : -
|12.01
|00:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.01
|00:00
|
Вальядолид – Бетис
|- : -
|12.01
|00:00
|
Эспаньол – Леганес
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|9
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|13
|1
|4