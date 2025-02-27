Анчелотти: «Ротация не повлияла на «Реал» в матче с «Сосьедадом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Реал Сосьедад» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кукба Испании.

«Сегодня мы провели ротацию, но команда осталась целостной. Мы были компактны и сыграли очень хорошо в обороне, сплоченно. У нас все хорошо, несмотря на ротацию. Эндрик внес большой вклад, в том числе голом. Арда очень хорошо отработал на своей позиции, очень помогая в обороне... Мы должны быть довольны. Это был напряженный матч против соперника, который отдал все, но «Реал» получили хороший результат перед ответным матчем», — цитирует Football Espana Анчелотти.

Ответная игра состоится в Мадриде 1 апреля.