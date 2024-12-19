Анчелотти: «Завоевывать титулы в «Реале» легче, чем где-либо еще»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Пачукой» (3:0) в финале Межконтинентального кубка.

«Я хочу быть честным. Завоевывать титулы в «Реале» легче, чем где-либо еще: это фантастический клуб с невероятной поддержкой болельщиков и лучшими игроками мира. 15 титулов с «Реалом» — это много! Очень рад. Я очень счастлив. Это успех. Такие матчи всегда необычные, потому что не знаешь соперника, а игра проводится посреди недели. Мы начали игру медленно, но постепенно взяли ситуацию под свой контроль. У нас было больше мастерства, но нам нужно было правильное отношение.

Мы очень счастливы. Я очень счастлив. Это что-то очень важное. Это был фантастический год, у нас также были разные трудности на протяжении года, травмы... Мы завершили 2024 год впечатляюще... большего сделать было невозможно. Но, как всегда в «Реале», давайте теперь подумаем о 2025-м», — приводит AS слова Анчелотти.

«Реал» стал 4-кратным обладателем трофея и установил рекорд.