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Сегодня, 04:06

Анчелотти: «Завоевывать титулы в «Реале» легче, чем где-либо еще»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Пачукой» (3:0) в финале Межконтинентального кубка.

«Я хочу быть честным. Завоевывать титулы в «Реале» легче, чем где-либо еще: это фантастический клуб с невероятной поддержкой болельщиков и лучшими игроками мира. 15 титулов с «Реалом» — это много! Очень рад. Я очень счастлив. Это успех. Такие матчи всегда необычные, потому что не знаешь соперника, а игра проводится посреди недели. Мы начали игру медленно, но постепенно взяли ситуацию под свой контроль. У нас было больше мастерства, но нам нужно было правильное отношение.

Мы очень счастливы. Я очень счастлив. Это что-то очень важное. Это был фантастический год, у нас также были разные трудности на протяжении года, травмы... Мы завершили 2024 год впечатляюще... большего сделать было невозможно. Но, как всегда в «Реале», давайте теперь подумаем о 2025-м», — приводит AS слова Анчелотти.

«Реал» стал 4-кратным обладателем трофея и установил рекорд.

Винисиус Жуниор, Карло Анчелотти и&nbsp;Лука Модрич. Анчелотти выиграл 15-й трофей с «Реалом» — он самый титулованный тренер в истории клуба
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
6
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
13
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 17 4 3 10 16-29 15
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
20
 Валенсия 16 2 5 9 14-24 11
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20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 - : -
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
21.12 18:15
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
21.12 20:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
 - : -
22.12 16:00
Валенсия – Алавес
 - : -
22.12 18:15
Реал – Севилья
 - : -
22.12 20:30
Леганес – Вильярреал
 - : -
22.12 20:30
Лас-Пальмас – Эспаньол
 - : -
22.12 23:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 14 1 5
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