Анчелотти: «Реал» все еще в борьбе за чемпионство»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Мальоркой» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Победный гол сливочные забили на 5-й добавленной минуте.

«Мы не сдаемся, несмотря на 12 травмированных, что случается очень редко... Все было решено благодаря хорошему настрою команды. Я никогда не видел, чтобы команда била по воротам 40 раз, как мы сегодня. «Реал» перекрыл так много потерь игроков своими особыми усилиями. Если бы мы сделали это в большем количестве матчей, то сезон был бы лучше.

Мы верим в то, что делаем. Выиграем оставшиеся матчи и посмотрим, что из этого получится. «Барселона» должна потерпеть поражения, но все может случиться. Мы все еще в борьбе», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» набрал 78 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 4 очка, но у каталонцев есть игра в запасе.