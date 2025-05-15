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15 мая 2025, 02:37

Анчелотти: «Реал» все еще в борьбе за чемпионство»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Мальоркой» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Победный гол сливочные забили на 5-й добавленной минуте.

«Мы не сдаемся, несмотря на 12 травмированных, что случается очень редко... Все было решено благодаря хорошему настрою команды. Я никогда не видел, чтобы команда била по воротам 40 раз, как мы сегодня. «Реал» перекрыл так много потерь игроков своими особыми усилиями. Если бы мы сделали это в большем количестве матчей, то сезон был бы лучше.

Мы верим в то, что делаем. Выиграем оставшиеся матчи и посмотрим, что из этого получится. «Барселона» должна потерпеть поражения, но все может случиться. Мы все еще в борьбе», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» набрал 78 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 4 очка, но у каталонцев есть игра в запасе.

Кильян Мбаппе и&nbsp;Хакобо Рамон.«Реал» вырвал победу над «Мальоркой», 20-летний Рамон забил на 5-й добавленной минуте
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Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2
 Реал 38 27 5 6 77-35 86
3
 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4
 Атлетико 38 21 6 11 62-44 69
5
 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6
 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7
 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8
 Р. Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9
 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10
 Р. Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11
 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12
 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13
 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14
 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15
 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16
 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17
 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18
 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19
 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20
 Овьедо 38 6 11 21 26-60 29
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38 тур
23.05 22:00 Алавес – Р. Вальекано 1 : 2
23.05 22:00 Бетис – Леванте 2 : 1
23.05 22:00 Сельта – Севилья 1 : 0
23.05 22:00 Эспаньол – Р. Сосьедад 1 : 1
23.05 22:00 Хетафе – Осасуна 1 : 0
23.05 22:00 Жирона – Эльче 1 : 1
23.05 22:00 Мальорка – Овьедо 3 : 0
23.05 22:00 Реал – Атлетик 4 : 2
23.05 22:00 Валенсия – Барселона 3 : 1
24.05 22:00 Вильярреал – Атлетико 5 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 25
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 23
Анте Будимир
Анте Будимир

Осасуна

 17
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 10
Педри
Педри

Барселона

 9
И К Ж
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 34 2 10
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 29 2 9
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 33 2 6
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