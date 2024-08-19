Анчелотти: «Реал» мог и проиграть «Мальорке» из-за отсутствия баланса"

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью против «Мальорки» (1:1) в матче 1-го тура чемпионата Испании.

«Я недоволен ничьей, потому что мы могли бы сыграть лучше. Нам нужно было проявить больше настроя. Но я не хочу оправдываться. Это матч, который мы могли и проиграть из-за отсутствия баланса», — цитирует Football Espana Анчелотти.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет с «Вальядолидом». Матч состоится 25 августа и начнется в 18:00 по московскому времени.