Анчелотти: «Реал» мог и проиграть «Мальорке» из-за отсутствия баланса"
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью против «Мальорки» (1:1) в матче 1-го тура чемпионата Испании.
«Я недоволен ничьей, потому что мы могли бы сыграть лучше. Нам нужно было проявить больше настроя. Но я не хочу оправдываться. Это матч, который мы могли и проиграть из-за отсутствия баланса», — цитирует Football Espana Анчелотти.
В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет с «Вальядолидом». Матч состоится 25 августа и начнется в 18:00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Осасуна
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Валенсия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Р. Сосьедад
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|2 : 1
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|2 : 2
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|1 : 1
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|1 : 2
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|1 : 2
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|П
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Хон Арамбуру
Реал Сосьедад
|1
|0
|1
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