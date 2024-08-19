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Анчелотти: «Реал» мог и проиграть «Мальорке» из-за отсутствия баланса"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото photo.khl.ru

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью против «Мальорки» (1:1) в матче 1-го тура чемпионата Испании.

«Я недоволен ничьей, потому что мы могли бы сыграть лучше. Нам нужно было проявить больше настроя. Но я не хочу оправдываться. Это матч, который мы могли и проиграть из-за отсутствия баланса», — цитирует Football Espana Анчелотти.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет с «Вальядолидом». Матч состоится 25 августа и начнется в 18:00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе в&nbsp;матче с &laquo;Мальоркой&raquo;. «Мальорка» остановила «Реал» с Мбаппе, «Наполи» Конте разгромлен и ждет новичков
Карло Анчелотти
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«Реал» не смог обыграть «Мальорку» в первом туре ла лиги
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
5
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
6
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
7
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
8
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
9
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
10
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
11
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
12
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
13
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
19
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
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