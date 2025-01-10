Анчелотти: «Мбаппе близок к своей лучшей форме»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Мальоркой» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании отметил прогресс нападающего команды Килиана Мбаппе.
«Мбаппе был очень хорош в декабре и сейчас. Он близок к своей лучшей форме. Он забивает голы и становится более активным», — цитирует RMC Анчелотти.
26-летний француз в этом сезоне забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи в 26 матчах во всех турнирах.
В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». Матч состоится в воскресенье, 12 января. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|
2
|Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
8
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|
9
|Бетис
|18
|6
|7
|5
|21-22
|25
|
10
|Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|
11
|Сельта
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|
12
|Лас-Пальмас
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
13
|Севилья
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|
14
|Р. Вальекано
|18
|5
|7
|6
|20-21
|22
|
15
|Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Алавес
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|
17
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
18
|Эспаньол
|18
|4
|3
|11
|16-30
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
20
|Валенсия
|18
|2
|6
|10
|17-28
|12
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.12
|21:00
|
Мальорка – Барселона
|1 : 5
|4.12
|23:00
|
Атлетик – Реал
|2 : 1
|10.01
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|11.01
|16:00
|
Алавес – Жирона
|- : -
|11.01
|18:15
|
Вальядолид – Бетис
|- : -
|11.01
|20:30
|
Эспаньол – Леганес
|- : -
|11.01
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|- : -
|12.01
|18:15
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|13.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|15
|1
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|15
|1
|5
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