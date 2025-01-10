Анчелотти: «Мбаппе близок к своей лучшей форме»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Мальоркой» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании отметил прогресс нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Мбаппе был очень хорош в декабре и сейчас. Он близок к своей лучшей форме. Он забивает голы и становится более активным», — цитирует RMC Анчелотти.

26-летний француз в этом сезоне забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи в 26 матчах во всех турнирах.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». Матч состоится в воскресенье, 12 января. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.