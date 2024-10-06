Анчелотти о подписании замены Карвахалю: «Я уверен в Васкесе»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о потенциальном трансфере правого защитника после травмы Дани Карвахаля.

Испанец получил серьезную травму связок колена в матче с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги.

«Лукас Васкес дает нам много уверенности. По ходу перерыва на матчи сборных у нас будет время обдумать все. У нас не так много опций, учитывая, что трансферный рынок закрыт», — приводит слова тренера инсайдер Фабрицио Романо.