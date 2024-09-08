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Анчелотти — о 900-м голе Роналду: «Один из лучших игроков всех времен»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал достижение форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

5 сентября 39-летний футболист забил гол в матче с Хорватией в первом туре Лиги наций (2:1), который стал 900-м в его карьере.

«Он был и остается великим профессионалом. Один из лучших игроков всех времен. Легенда, великий профессионал и пример. Он был фантастическим товарищем по команде, которого высоко ценили остальные игроки», — цитирует Анчелотти Marca.

Криштиану Роналду. Роналду — о 900-м голе: «Я мечтал об этом, и у меня есть еще мечты»

Роналду начал профессиональную карьеру в 2002 году. Он выступал в «Спортинге» (5 голов), «Манчестер Юнайтед» (145), «Реале» (450), «Ювентусе» (101). На данный момент португалец играет в «Аль-Насре» (68). За сборную Португалии на его счету 131 забитый мяч.

Карло Анчелотти
Криштиану Роналду
Футбол
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 Хетафе 3 0 3 0 1-1 3
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