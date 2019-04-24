Карлес Аленья: "Рады будем выиграть чемпионат при своих болельщиках"

Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья после победы над "Алавесом" в 34-м туре чемпионата Испании признался, что хочет выиграть чемпионский титул в субботнем матче против "Леванте". Однако, если сегодня "Атлетико" проиграет "Валенсии", то каталонцы уже станут чемпионами.

- Если "Атлетико" не проиграет, мы подождем до субботы и выиграем перед своими фанатами, – цитирует Marca Аленью. - Правда в том, что я бы предпочел выиграть чемпионский титул перед нашими фанатами и праздновать успех с ними, но если мы выиграем раньше, то пусть так и будет. Мы заслужили этот титул.