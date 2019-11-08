Нападающий «Вильярреала» Карл Токо-Экамби признан лучшим игроком октября в чемпионате Испании. Камерунский нападающий забил три гола и помог своей команде одержать две победы в прошедшем месяце.

Форвард получит приз на стадионе «Серамика» в начале матча против «Сельты» в воскресенье, 24 ноября.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр