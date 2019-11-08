Карл Токо-Экамби — лучший игрок октября в чемпионате Испании
03:58
Нападающий «Вильярреала» Карл Токо-Экамби признан лучшим игроком октября в чемпионате Испании. Камерунский нападающий забил три гола и помог своей команде одержать две победы в прошедшем месяце.
Форвард получит приз на стадионе «Серамика» в начале матча против «Сельты» в воскресенье, 24 ноября.
?EKAMBI es elegido Mejor Jugador del Mes de octubre en #LaLigaSantander! ??— LaLiga (@LaLiga) November 7, 2019
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