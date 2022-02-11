Карим Бензема вылетел с «Реалом» в Париж

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что форвард Карим Бензема вылетит с командой в Париж, где будет готовиться к матчу Лиги чемпионов с «ПСЖ». Есть вероятность, что он сможет принять участие в игре.

Первая встреча 1/8 финала состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне 34-летний француз забил 24 мяча и отдал 9 результативных передач в 28 матчах за «Реал». Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.