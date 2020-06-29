Карим Бензема: «Не буду говорить о «Барселоне», у «Реала» все хорошо»
29 июня 2020, 01:46
Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче 32-го тура чемпионата Испании. Француз отметился эффектной результативной передачей пяткой.
— Пас пяткой? Хорошо сыграно, но важнее всего то, что забили гол, — цитирует нападающего Marca. — Каземиру все сделал правильно. Я знал, что он будет сзади.
Мы обращаем внимание на положение «Барселоны», хотя мы сосредоточены на себе. Я не буду говорить о «Барсе», но у нас все отлично. Мы идем шаг за шагом, каждый матч похож на финал Кубка.
Мы хотели победить, мы счастливы. Были сосредоточены и едем домой с тремя очками.
«Реал» оторвался на два очка от «Барселоны» в турнирной таблице.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...