«Атлетико» вышел во второй раунд Кубка Испании

«Атлетико» пробился во второй раунд Кубка Испании. В первом раунде команда победила «Кардассар» (3:0).

Также в следующий раунд пробился и «Леванте» благодаря победе над «Расинг Мурсией» (3:0).

Кубок Испании

1-й раунд

«Кардассар» — «Атлетико» — 0:3 (0:2)

Голы: Лемар, 24 (0:1). Санчес, 42 (0:2). Врсалько, 83 (0:3).

«Атлетико»: Грбич, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Санчес (Врсалько, 76), Сауль, Кондогбья, Торрейра, Корреа (Санабрия, 84), Витоло (Шапонич, 70), Лемар (Камельо, 71).

Предупреждения: Сауль, 37. Санчес, 67.

Судья: Фигероа Васкес.

16 декабря. Сан-Лоренсо (Балеарские острова). Стадион «Сан-Лоренсо дес Кардассар».

«Расинг Мурсия» — «Леванте» — 0:5 (0:2)

Голы: Леон, 24 (0:1). Леон, 33 (0:2). Леон, 64 (0:3). Кочорашвили, 87 (0:4). Коке, 90+1 (0:5).

«Леванте»: Дуарте, Тоньо, Пьер, Мирамон (Коке Вегас, 59), Сон, Коке, Рочина (Севикян, 59), Вукчевич (Мелеро, 46), Радойя, Моралес (Гомес, 75), Леон (Кочорашвили, 69).

Предупреждение: Радойя, 50.

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

16 декабря. Лорка. Стадион «Франсиско Артес Карраско».