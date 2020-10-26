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Капитан «Сельты» Мальо хотел покинуть клуб. Он провел в команде всю карьеру

10:28
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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия рассказал, что капитан команды Уго Мальо хотел покинуть клуб в это межсезонье. Он просил руководство клуба отпустить его, если поступит интересное предложение, сообщает Mundo Deportivo.

Тренер заявил, что сам не общался с футболистом по этому поводу.

Контракт 29-летнего испанца с клубом из Виго рассчитано до лета 2023 года. Он является воспитанником академии «Сельты» и всю свою карьеру провел в этой команде.

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