Капелло считает, что «Барселона» развалилась при Сетьене

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло подвел итоги чемпионата Испании. Его бывшая команда стала первой, «Барселона» заняла второе место.

— «Реал» прервал гегемонию «Барселоны», воспользовавшись спадом в их игре, — цитирует Зидана Marca. — «Реал» победил за счет сильной игры, а не ошибок других команд.

Зидан знает, что именно нужно команде. Он уверен в себе и обладает харизмой. Зинедин лучше всех понимает ценность замен.

Очень странно видеть, что «Барселона» так провалилась. Увольнение Вальверде было неожиданным. При Сетьене команда развалилась. «Барселоне» дальше придется сложно. Но Месси остается гением. «Барселона» — это Месси".