Канселу — о матче с «Валенсией»: «Эта ничья меня злит»

Главный тренер «Барселоны» Жоау Канселу подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (1:1).

«Эта ничья меня злит. У нас были шансы забить четыре гола, нам нужно было это сделать. Это плохой результат — одно очко ничего не дает», — приводит слова Канселу журналист Фабрицио Романо.

После этого матча «Барселона» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Валенсия» с 20 очками — на 10-й строчке.