Каньисарес: «Если Винисиуса не очень любят в Испании, то это не из-за его цвета кожи»

Экс-вратарь «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес раскритиковал нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора за его слова о расизме в стране.

Ранее бразилец заявил, что в Испании большие проблемы с расизмом и призвал отобрать у государства право проведения чемпионата мира 2030 года.

«Если Винисиуса не очень любят в Испании , то это не из-за его цвета кожи. Он уже допустил ошибку, заявив, что вся «Месталья» (домашний стадион «Валенсии» — Прим. «СЭ») была полна расистов, и теперь он делает это снова. Это вопрос зрелости. Я предпочитаю послушать Карвахаля или де ла Фуэнте», — цитирует Каньисареса испанская Mundo Deportivo.

Ранее мэр Мадрида призвал Винисиуса извиниться за его слова и напомнил игроку, что отдельные инциденты не дают ему права называть расистами целую нацию.