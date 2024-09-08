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Каньисарес: «Если Винисиуса не очень любят в Испании, то это не из-за его цвета кожи»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

Экс-вратарь «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес раскритиковал нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора за его слова о расизме в стране.

Ранее бразилец заявил, что в Испании большие проблемы с расизмом и призвал отобрать у государства право проведения чемпионата мира 2030 года.

«Если Винисиуса не очень любят в Испании , то это не из-за его цвета кожи. Он уже допустил ошибку, заявив, что вся «Месталья» (домашний стадион «Валенсии» — Прим. «СЭ») была полна расистов, и теперь он делает это снова. Это вопрос зрелости. Я предпочитаю послушать Карвахаля или де ла Фуэнте», — цитирует Каньисареса испанская Mundo Deportivo.

Ранее мэр Мадрида призвал Винисиуса извиниться за его слова и напомнил игроку, что отдельные инциденты не дают ему права называть расистами целую нацию.

Источник: Mundo Deportivo
Винисиус Жуниор
ФК Реал
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