Кандидат в президенты «Барселоны» заявил, что Месси и Неймар будут играть вместе в следующем году

Кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре сообщил, что нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в каталонский клуб. Однако, по его словам, для этого бразильцу придется выполнить ряд условий.

«Неймару будут рады, однако ему придется снизить требования и попросить прощения. И речь не идет об унижении, — цитирует Фарре Mundo Deportivo. — Все допускают ошибки. Мы говорим с его окружением, которое сообщило о «возвращении домой».

Кто же не хочет иметь в команде одного из трех лучших игроков мира? Есть вариант с трансфером. Но мы можем заплатить за него порядка 40-45 миллионов.

Думаю, Месси и Неймар сыграют вместе в «Барселоне» в следующем году. Лео также хочет остаться. Я говорил с его представителями. Месси правда хочет остаться, но хочет проект, который приведет к титулам.

Я же хочу каждый год обновлять с ним контракт, а затем создать совместный бренд Месси и «Барселоны». Затем Лео может занять должность почетного президента. Пока же нужно адаптироваться к нынешним непростым условиям".

Напомним, летом 2020 года Месси хотел покинуть «Барселону», но руководство клуба не отпустило аргентинца. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013-го по 2017 год.