Кандидат в президенты «Барселоны» считает, что клуб находится под угрозой банкротства

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт, обратился к болельщикам клуба. Он подверг резкой критике нынешнего главу каталонцев Хосепа Марию Бартомеу.

— В течение долгого времени мы предупреждали, что клуб движется прямо к идеальному шторму, — приводит слова Фонта Mundo Deportivo. — Клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против публичных компаний с огромными финансовыми ресурсами.

Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена.