Кандидат в президенты «Барселоны» рассказал, кто может заменить Кумана
15:40
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт рассказал, кто в следующем году может возглавить команду.
«Куману мы должны дать уверенность. Сейчас середина сезона. Если у него не будет получаться, то в следующем году команду возглавит Хави. Он сможет совмещать две должность, как Алекс Фергюсон», — цитирует Фонта Marca.
Функционер также заявил, что Хави может стать генменеджером «Барселоны».
Отметим, 40-летний специалист на данный момент возглавляет катарский клуб «Аль-Садд». Ранее он заявлял, что не покинет команду до 2022 года.
Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января.
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