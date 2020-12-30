Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Кандидат в президенты «Барселоны» рассказал, кто может заменить Кумана

15:40
Теги:

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт рассказал, кто в следующем году может возглавить команду.

«Куману мы должны дать уверенность. Сейчас середина сезона. Если у него не будет получаться, то в следующем году команду возглавит Хави. Он сможет совмещать две должность, как Алекс Фергюсон», — цитирует Фонта Marca.

Функционер также заявил, что Хави может стать генменеджером «Барселоны».

Отметим, 40-летний специалист на данный момент возглавляет катарский клуб «Аль-Садд». Ранее он заявлял, что не покинет команду до 2022 года.

Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир