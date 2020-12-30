Кандидат в президенты «Барселоны» рассказал, кто может заменить Кумана

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт рассказал, кто в следующем году может возглавить команду.

«Куману мы должны дать уверенность. Сейчас середина сезона. Если у него не будет получаться, то в следующем году команду возглавит Хави. Он сможет совмещать две должность, как Алекс Фергюсон», — цитирует Фонта Marca.

Функционер также заявил, что Хави может стать генменеджером «Барселоны».

Отметим, 40-летний специалист на данный момент возглавляет катарский клуб «Аль-Садд». Ранее он заявлял, что не покинет команду до 2022 года.

Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января.